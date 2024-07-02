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Yaşam

ABD'de kıyıya vuran 100'den fazla yunusu gönüllüler kurtardı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran 100'ü aşkın yunus, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Zeynep Katre Oran  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
ABD'de kıyıya vuran 100'den fazla yunusu gönüllüler kurtardı

Wellfleet

IFAW'dan yapılan açıklamada, Massachusetts eyaletindeki Cape Cod Yarımadası kıyılarına vuran "Atlantik beyaz yanlı yunuslarının" bölge sakinleri tarafından bulunmasının ardından hayvan kurtarma ekiplerine haber verildiği belirtildi.

Yaklaşık 25 IFAW personeli ve 100 gönüllüden oluşan ekibin saatler süren çalışmaları sonucu 100'den fazla yunusun kurtarıldığı ve denize döndürüldüğü kaydedilen açıklamada, 13 yunusun öldüğü ve sağlık durumu kötü olan bir yunusun uyutulduğu aktarıldı.

Yunusların denizdeki gelgit değişiklikleri neticesinde karaya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

IFAW yetkililerinden Misty Niemeyer, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin bölgedeki sert çevre koşulları ve yunusların geniş alana yayılmış olması gibi birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Niemeyer, "Güneş altında 12 saat süren yorucu bir müdahaleydi. Ancak ekibimiz çeşitli zorlukların üstesinden gelerek yunusları hayata döndürmeyi başardı." dedi.

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