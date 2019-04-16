Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, FETÖ üyesi oldukları iddia edilen iki şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Edirne
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen iki şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sağladığı istihbarat doğrultusunda, 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen eski akademisyen N.Ö ve ihraç edilen emniyet müdürü S.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.