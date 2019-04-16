Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
96,222.68
Altın
1,274.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de, FETÖ üyesi oldukları iddia edilen iki şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 16.04.2019
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen iki şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sağladığı istihbarat doğrultusunda, 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen eski akademisyen N.Ö ve ihraç edilen emniyet müdürü S.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Eski Yargıtay üyesine hapis

Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Ankara'dan Alanya'ya bisikletle kaçan darbeci de inkarı seçti

Ankara'dan Alanya'ya bisikletle kaçan darbeci de inkarı seçti
Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'a FETÖ'den hapis

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'a FETÖ'den hapis
Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı

Sahte kimlikle market işleten FETÖ üyesi yakalandı