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Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı

Edirne Valiliği, Türk-Yunan sınırında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan polis özel harekat botuna Yunanistan tarafından askeri kamuflajlı bir grup tarafından taciz ateşi açıldığını bildirdi.

Salih Baran   | 05.06.2020
Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı

Edirne

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü mülki sınırlarındaki Başyurt Hudut Karakolu yakınlarında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan özel harekat polisinin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmene ait olduğu belirlenen ceset tespit ettiği belirtildi.

Özel harekat polisinin cesedi fotoğrafladığı sırada botlarına Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, "Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur." ifadesi kullanıldı.


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