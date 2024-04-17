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Dünya

Yunanistan, AB'nin Türkiye ile ilişkiler hakkındaki kararlarından memnun

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkiler hakkında bugüne kadar aldığı kararlardan memnun olduklarını belirterek, "Bu kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilebileceği gerçeğini tanıyor." dedi.

Derya Gülnaz Özcan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Yunanistan, AB'nin Türkiye ile ilişkiler hakkındaki kararlarından memnun

Atina

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin girişinde konuşan Miçotakis, zirvede hem dış politika hem de birlik ekonomisine ilişkin konuların ele alınacağına dikkati çekti.

Miçotakis, AB-Türkiye ilişkilerinin ve AB Komisyonunun hazırladığı ilerleme raporunun da zirvede ele alınacağını hatırlatarak, "Şu an için vardığımız kararlardan memnunum. Bu kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilebileceği gerçeğini tanıyor. Ancak tabii ki bu ilerleme AB Komisyonunun son yıllarda aldığı kararlar çerçevesinde olmalı." diye konuştu.

AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs meselesindeki gelişmelere bağlı olarak ilerleme kaydedebileceği görüşünü savunan Miçotakis, Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Kıbrıs Özel Temsilcisinin verdiği çabanın meyve verebileceğine ilişkin umutlu olduklarını kaydetti.

Miçotakis, AB'nin dış politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ayrıca, İran'ın İsrail'e saldırısını tüm AB üye ülkelerinin kınadığını hatırlattı ve AB üye ülkeleri olarak bu krizin büyümemesi, bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Lübnan'a ilişkin gelişmelerin de bu zirvede ele alınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, Lübnan'daki durumun düzensiz göç akınları nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) doğrudan etkilediğini söyledi.

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