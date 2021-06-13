Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı.

Miraç Kaya   | 13.06.2021
Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Taksiciler kendilerine koronavirüs aşısında öncelik tanınmasından memnun
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi
G7 ülkeleri 1 milyar doz aşı hibe edecek

Benzer haberler

Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı

Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı

Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemizin gelişmesinin önünde set olmak istediler ama beceremediler

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Danimarka sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor

Danimarka sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor