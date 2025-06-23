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Ekonomi

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon avro yardım

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için 20 milyon avro yardım sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 20 milyon avro yardım

Brüksel

AB Komisyonu, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yeni insani yardım sunulacağını açıkladı.

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Toplam 20 milyon avroluk insani yardımın Türk makamları ile yakın işbirliği içinde ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları aracılığıyla verileceğine işaret edilen açıklamada, fonla sığınmacıların koruma, sağlık, su, sanitasyon ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin ülkede kamu hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan sığınmacılar ile belirli ihtiyaçları olan gruplara yönelik olacağı ifade edildi.

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