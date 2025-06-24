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Dünya

AB'den sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardımda bulunacağını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
AB'den sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardım

İstanbul

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı belirtildi.

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Açıklamada, AB desteğinin sığınmacıların sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedildi.

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