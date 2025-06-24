AB'den sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardım
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardımda bulunacağını açıkladı.
İstanbul
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı belirtildi.
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Açıklamada, AB desteğinin sığınmacıların sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.