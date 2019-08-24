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Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 24.08.2019
Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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