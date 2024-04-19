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Hakkari'de dağcılar heyelan sonrası tehlike oluşturan kayaları düşürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelanların ardından kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, 4 kişilik dağcı grubu tarafından düşürülüyor.

Ulaş Güven  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Hakkari'de dağcılar heyelan sonrası tehlike oluşturan kayaları düşürüyor Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, son günlerde Hakkari-Yüksekova kara yolunda yaşanan heyelanlar sonrası dağın yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgeye gelen 4 kişilik dağcı grubu, yaklaşık 170 metre yüksekliğe tırmanarak kaya parçalarını düşürdü.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak araçların geçişine izin vermediği yola düşen kaya parçaları da Karayolları ekiplerince temizlendi.

Dağcı grubunda yer alan Bülent Metin, yaptıkları işin halk arasında "endüstriyel dağcılık" olarak adlandırıldığını söyledi.

Güvenlik önlemlerini alarak dağın yamacındaki kayaları indirmeye çalıştıklarını anlatan Metin, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerinin desteğiyle, yoldan geçen vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla denediğimiz tekniğin burada da fayda sağlayacağı düşünülerek böyle bir çalışma yapılmasına kanaat getirilmiş. Biz de bu kapsamda güvenli şekilde çalışmayı yürütüyoruz. Bölge dağlık ve yüksek. Burada bizim için en büyük tehdit, gözden kaçırabileceğimiz ufak taşların bizi yaralaması. Gerekli önlemleri alarak, doğru ekipmanları kullanarak tehlikeleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bunu da yüzde 99 başardığımızı söyleyebilirim."

Ekipteki arkadaşlarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde çalıştıklarını belirten Metin, "Buradaki çalışmamızın bir hafta süreceğini düşünüyoruz. 4 kişi için 8 ip açıyoruz. Sistemimiz çift tim sistemi. Bir ipe bir şey olduğunda diğer ipin bizi hayatta tutması elzem. Ekipmanlarımızla gücümüzün yettiği kadar taşları indirmeye çalışıyoruz." dedi.

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