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Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Ulaş Güven  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı

Hakkari

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Rahmo Tepe ve Yıldız üs bölgelerinin 17 kilometrelik yolunda çalışma başlattı.

4 metreye varan karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.

Ekipler ayrıca heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarını da temizledi.

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