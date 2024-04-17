Hakkari'de kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Hakkari
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Rahmo Tepe ve Yıldız üs bölgelerinin 17 kilometrelik yolunda çalışma başlattı.
4 metreye varan karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.
Ekipler ayrıca heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarını da temizledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.