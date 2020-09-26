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Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında, ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 26.09.2020
Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.

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