Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu.
logo
Türkiye

Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Hukuki uyuşmazlıkların dostane şekilde çözülmesine olanak tanıyan arabuluculuk uygulamasında, uyuşmazlıkların konusuna göre uzmanlaşmış arabulucular görevlendirilecek.

Aybüke İnal Kamacı   | 08.05.2021
Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Ankara

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözümünü sağlayan arabuluculuk uygulamasında yeni dönem başlıyor.

Bu kapsamda, 10 Mayıs'tan itibaren dava şartı arabuluculukta yapılacak başvurulara, uyuşmazlığın konusuna göre "uzman arabuluculuk uygulaması" getirilecek.

Arabuluculuk büroları, ticaret ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanları ile banka ve finans, fikri mülkiyet, enerji ve maden, sağlık, spor ve inşaat hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarda, gerekli eğitimleri almış uzman arabulucuları görevlendirecek.

Böylece inşaat hukuku alanındaki bir hukuki uyuşmazlık, artık inşaat sektörünün dinamikleri, işleyişi ve sorunlarını bilen ve bu alanda uzmanlık eğitimi almış arabulucu eşliğinde sonuçlandırılacak.

Ayrıca uyuşmazlık konusuyla ilgili önerileri, bu alanda uzmanlık eğitimi alan, özel bilgi ve donanıma sahip arabulucular verecek.

Yeni uygulamanın, faaliyete geçmesiyle, taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha da kolaylaşacak.

Arabuluculuk Kanunu, arabulucuların farklı hukuki alanlarda uzmanlaşmasına da imkan sağlıyor. Ayrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda da uzman arabuluculuğun güçlendirilmesi ve arabulucuların ihtisaslaşmasına vurgu yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisinde 'hidroksiklorokin' ilacı kullanılmayacak
AB, aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının çözüm olmadığı görüşünde
Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli kaldırılması önerisi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 165 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

Uyuşmazlıkların çözümünde uzman arabulucular görev yapacak

İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı bünyesinde takip kurulu oluşturuldu

Lekelenmeme hakkı kapsamında yaklaşık 359 bin dosyada 'soruşturmaya yer olmadığına' hükmedildi

Adalet Bakanlığının salgın sürecindeki dijital hizmetlerine BM'den ödül

Adalet Bakanlığının salgın sürecindeki dijital hizmetlerine BM'den ödül
'İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki faaliyetlerin yüzde 90'ından fazlası bir yıl içinde uygulamaya geçirilecek'

'İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki faaliyetlerin yüzde 90'ından fazlası bir yıl içinde uygulamaya geçirilecek'
İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takvimi belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takvimi belli oldu