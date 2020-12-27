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Ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Zafer Göder   | 27.12.2020
Ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Bolu

İddiaya göre, Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde sahte içki üretip tüketen M.G. (54) geçen hafta fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren M.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.G'nin cenazesi, Paşaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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