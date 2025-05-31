İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Izmir
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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• 1 uçak— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 31, 2025
• 7 helikopter
• 20 arazöz
• 6 su ikmal aracı
• 3 dozer
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor https://t.co/w6n8IZ9Dnc pic.twitter.com/IPK73rFVB9