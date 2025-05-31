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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Izmir

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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