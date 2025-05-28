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Ekonomi

Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nin girişimiyle iade edildi

Özel bir hastanenin sarılık tedavisi gören bebek için aldığı 11 bin 450 lira tedavi ücreti, KDK'nin devreye girmesiyle geri ödendi.

İsmet Karakaş  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nin girişimiyle iade edildi

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak yenidoğana yönelik sarılık tedavisi için tahsil ettiği 11 bin 450 liranın iadesini

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KDK'nin kararına göre, Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü. Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Talebi olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.

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