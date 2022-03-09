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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.03.2022
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 822 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 144 bin 478 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
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