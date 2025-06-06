Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Hatay
Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, dua etti.
Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü ziyarette depremzedeler birbirleriyle bayramlaştı.
Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Cemile Keleş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesindeki kızının yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini dile getiren Keleş, "Kızım çiçek gibiydi. Onun için mezarına çiçek ekiyorum. Yapacak bir şey yok. Evlatlar hiç unutulmaz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.
Afette yakınlarını kaybeden Mustafa Kıran da sevdiklerini anmak için mezarlarını ziyaret ettiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.