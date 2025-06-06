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İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim

İzmir'de kent merkezi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Gökhan Düzyol  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla birlikte şehirde sakinlik yaşandı.

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İzmir'in en hareketli noktaları Konak Atatürk, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

Hava sıcaklığı da şehirdeki sakinlikte pay sahibi oldu. Sıcaklığın 34 dereceye ulaştığı İzmir'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda ya da gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Foça ilçesinde yaşayan Merve Durgut, AA muhabirine bayram nedeniyle Konak'a geldiklerini söyledi.

Otobüslerde de yoğunluğun yaşanmadığını aktaran Durgut, "Keşke hep böyle olsa. Foça, yaz mevsiminde çok kalabalık oluyor. Kış mevsiminde de o sakinliğe alışmış oluyoruz. Buradaki sakinliği görünce, eğlenmek ve gezmek istedik. Böyle sakin olmasını ben seviyorum. Çocuklarımızla saat kulesine geldik, sonrasında denizi göstereceğiz." dedi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Mersin'den gelen Mustafa Kemal Yaşa ise, "İzmir'in büyük ihtimalle yüzde 80'i memleketine gittiği için şehir sakinleşmiş. Açıkçası bu kadar sakin olmasını beklemiyordum." diye konuştu.

Yaşa'nın ağabeyi Muhammet Yaşa da İzmir'deki sakinlik karşısında şaşırdığını söyledi.

Tatil nedeniyle İstanbul'dan arkadaşının geldiğini ifade eden Uğur Bahçeci ise şunları kaydetti:

"Bayram tatilinde vatandaşlar Kuşadası, Çeşme, Muğla gibi tatil beldelerine gidiyor. Burası ünlü İzmir Kordon. Burasının sakin olduğunu görünce çok şaşırdık. Normalde bayağı kalabalık olan bir yer burası. Şu an bomboş, rahat rahat geziyoruz."

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