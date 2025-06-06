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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Osman Bilgin  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2104'üncü güne ulaştı.

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Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, her bayram olduğu gibi bu bayramda da çadıra gelip evladının yolunu dört gözle beklediğini söyledi.

"Bu bayramda da Ceylan'ımla birlikte eve dönmeyi umuyorum." diyen anne Türkan Mutlu, kızından ayrı kalmanın acısını yaşadığını dile getirdi.

Mutlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bayram çift bayram yaşarım. Hala umudum var. Kalbim 11 yılın sonunda çok ağrıyor, çok acı çekiyorum. 11 yıl ne demek, 11 yıldır evladını görmeyen bir anneyim. Kaç bayram gelip geçti. Bugün de bayram ama benim için değil. Evlatlarımın arasında değilim. Bu acı tarif edilemez. Kış, soğuk, yaz, bayram demeden buradayız. Bizim için özel gün yok. Bir annenin evladı yanında değilse onun için hiçbir gün özel değildir."

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Demir, "Günlerimiz üzüntü ve keder içinde geçiyor, hiçbir özel günümüz yok. Ne zaman ki çocuklarımız geri döner, işte o zaman bizim için o gün özel olur, o zaman seviniriz. 6 yıldır her bayram bu çadırın yolunu tutuyoruz. Bir süreç başlamış durumda hem Cumhurbaşkanı'mızdan hem de Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. İnşallah bu süreç tamamlanır da çocuklarımız gelir ve biz de gerçek bayramı o gün yaşarız." ifadelerini kullandı.

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