"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.
Ankara
Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
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Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Taburcu edilen Yakup Çelik, hastane çıkışında gazetecilere, bıçağın ayak parmağını kestiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA
Sivas
Sivas'ta bıçak kesiği veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.
Hastanelere şu ana kadar başvuran 65 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA
Nevşehir
Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.
Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması sırasında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran 121 kişiden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kırşehir
Kırşehir'de kurban keserken veya hayvan darbesiyle yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Kent genelinde hastanelere başvuran 86 yaralıdan çoğu ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Yozgat
Yozgat'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Hastanelere şu ana kadar başvuran yaklaşık 40 yaralıdan çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Zeliha Cansever, kurban eti doğrarken elinden yaralandığını söyledi.
Cansever, "Çiftlikte kurbanı kestikten sonra etleri doğrarken, arkadaşımın bıçağının ucu yanlışlıkla elime değdi. Hastaneye geldik, tedavi olduk. Şu an iyiyim." dedi.
Erzurum
Erzurum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 25 kişi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.
Erzincan
Erzincan'da bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Vatandaşlardan kimi yakınlarının kimisi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans yardımıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye başvuran 26 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kars
Kars'ta da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaneye başvuran 37 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Atardamarı kesilen 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Ardahan
Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 45 kişi, Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, şu ana kadar durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek "Bir kişi sağlık çalışanlarımızın yardımıyla, 44 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi. Hayati tehlikesi olan kimse yok." dedi.
Gaziantep
Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 221 kişi hastanelere başvurdu.
Yaralılar, ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.
Malatya
Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 22 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ayağından yaralanan Ali Alışık, "Kurban keserken ayağımın üzerine satır düşürdüm. Çok önemli değil ama gelmek zorunda kaldık. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken, hayvanların darbesiyle veya kesici aletlerle yaralanan 176 kişi, başvurdukları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvuran Ahmet Yakışman, hayvanı kesip derisini yüzerken bıçağı arkadaşına değmemesi için arka tarafına bıraktığını söyledi.
Yakışman, yere oturduğu sırada ayağına bıçağın saplandığını ifade etti.
Adıyaman
Adıyaman'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 35 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta kurban kesimi sırasında yaralanan 307 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi.
İzmir
İzmir'de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, İzmir Şehir Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.
Çoğu hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Aydın
Aydın'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle veya kesici aletlerle yaralanan kişiler, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.
Kent genelinde 48 kişinin farklı hastanelere başvurduğu öğrenildi.
Büyükbaş hayvanı keserken elini yaralayan Kinyaz Batur, gazetecilere, normalde çok dikkatli olduğunu ancak acele davrandığı için elinden yaralandığını söyledi.
Uşak
Uşak'ta bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan bazı kişiler, tedavi için kentteki hastanelere geldi.
Kurban kesimi sırasında bacağından yaralanan Yüksel Çakın, "Kurbanımız büyükbaştı. Kesim sırasında hayvan bir anda ters dönünce elimdeki bıçakla bacağımı kestim. Bacağıma 12 dikiş atıldı." dedi.
Ailesiyle kurban kesim işi yaptığını anlatan Adem Işık da "Bayramın ilk günü yaklaşık 30-40 kurban kesiyoruz. Birlikte çalıştığımız kişi arka cebine bıçak koymuş. Ben de yerdeki leğeni almak için eğildiğimde o bıçak kolumu kesti. Koluma 6 dikiş atıldı." diye konuştu.
Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 30 kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.
Denizli
Denizli'de kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 123 kişi hastanelere müracaat etti.
Kent merkezinde belediyelerin belirlediği kesim noktalarında, bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı.
Bazı vatandaşlar, buralarda kurbanlarını keserken bazıları ise evlerinin bahçesinde kurbanını kesmeyi tercih etti.
Kurban kesimleri sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan 123 "acemi kasap", başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere şehirdeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bursa
Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.
Hastaneye başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Eskişehir
Eskişehir'de kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.
Kendi imkanlarıyla veya ambulansla hastaneye gelenler, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Balıkesir ve Kütahya
Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan 120 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralılara acil servislerde müdahale edildi.
Kütahya'da da çeşitli yerlerinden yaralanan 17 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi edildi.
Antalya
Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan kişiler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Hilmi Ay, AA muhabirine, küçükbaş kurban keserken elinden yaralandığını söyledi.
Daha önce de birçok defa kurban kestiğini dile getiren Ay, "Bu sefer yaralandık, Allah'tan çok sıkıntılı bir şey yok." dedi.
Bülent Aydın ise kurban keserken elinden yaralandığını belirtti.
Daha önce de böyle bir durum yaşadığını ifade eden Aydın, "Bu sefer biraz derin kestik, bıçak bir anda elimden kaydı, parmaklarıma dikiş attılar." diye konuştu.
Muğla
Muğla ve ilçelerinde de kurbanlıklarını keserken yaralanan "acemi kasaplar"dan bazıları 112 Acil Servis ekiplerince, bazıları ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti.
Bıçakla ya da satırla yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Burdur
Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kurban kesim sırasında Zübeyde Kılınç, traktör kepçesine bağlanan ipin kopması sonucu büyükbaş hayvanın altında kaldı.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince önce Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Burdur'da kurban kesim sırasında yaralanan 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.