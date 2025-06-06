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Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 1 milyar 140 milyon lira idari para cezası uyguladı ve 169 işletmenin faaliyetinin durdurulması kararını verdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan işletmelere, deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları nedeniyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem uyguluyor.

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Denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin faaliyeti durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden menediliyor.

Bakanlık çevreyi kirletenleri sıkı takibe aldı

Bu kapsamda, bu yılın ilk 5 aylık periyodunda Bakanlık, 19 bin 677 çevre denetimi yaptı.

Denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen tesis ve işletmelere 1 milyar 140 milyon 218 bin 541 lira idari ceza uygulandı ve 169 işletmeye durdurma kararı verildi.

2025'te yapılan çevre denetimlerinde uygulanan ceza miktarları ise şu şekilde aktarıldı:

"Hava denetimlerinde 113 milyon 835 bin 820 lira, su denetimlerinde 184 milyon 184 bin 270 lira, atık denetimlerinde 430 milyon 269 bin 361 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) denetimlerinde 255 milyon 179 bin 363 lira, gürültü denetimlerinde 30 milyon 651 bin 892 lira, toprak denetimlerinde 54 milyon 553 bin 243 lira, anız yakma denetimlerinde 4 milyon 297 bin 850 lira, egzoz denetimlerinde 9 milyon 514 bin 78 lira, sıfır atık poşet denetimlerinde 1 milyon 557 bin 238 lira ve diğer denetimlerde 56 milyon 175 bin 425 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 140 milyon 218 bin 541 lira idari yaptırım uygulandı."

Öte yandan Bakanlık 2020-2025 yılları arasındaki 5 yılda toplam 304 bin 400 çevre denetimi yaptı.

Denetimler sonucunda 5 milyar 288 milyon 502 bin 436 liralık idari yaptırım uygulanırken, 2 bin 53 işletme için durdurma kararı alındı.

Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kullanılıyor.

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