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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merve Yıldızalp  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

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