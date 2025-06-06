Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2025
Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.
Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/gd1Y6i49Iu