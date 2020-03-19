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Türkiye

Uludağ 3,5 ayda 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı 3,5 ayda 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti.

Uğur Ulu   | 19.03.2020
Uludağ 3,5 ayda 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Bursa

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uludağ'da, 1 Aralık 2019 ile 15 Mart 2020 tarihleri arasında başta kaybolma ve yaralanma gibi olaylarla ilgili 799 ihbar ve şikayete işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 322 asayiş ve 1142 arama kurtarma olayına müdahale edildi.

Uludağ'ı söz konusu tarihler arasında 350 bin 392'si teleferik vasıtasıyla olmak üzere toplam 1 milyon 122 bin 252 kişi ziyaret etti.

Zirveye çıkan 769 bin 60 araçtan 192 bin 265'i jandarma timleri ve plaka tanıma sistemleriyle kontrol edildi.

Aralık ayından bu yana Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan özel maksatlı timler ile Jandarma Genel Komutanlığınca takviye amacıyla görevlendirilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve JİKU timlerinin envanterinde bulunan helikopter, JİHA, kar motorları ve paletli kar araçlarıyla 6 bin 419 personel görev yaptı.


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