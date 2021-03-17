Euro
9.04
Dolar
7.59
BIST 100
1,562.11
Altın
1,727.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı. VTR
logo
Türkiye

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Halil İbrahim Sincar   | 17.03.2021
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Mardin

Suriye sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi N.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Dün, hudut birliklerince biri terörist, 2 Suriyeli yakalanmış, işlemleri tamamlanan Suriyeli Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilmişti.

Terörist N.M.K'nin, Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018'de 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak'a kaçtığı tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 536 bin 925'e yükseldi
Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor

Benzer haberler

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı

10 bin öğrenci sınır hattındaki Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi

Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Bahra: Suriye halkının başlattığı devrim devam ediyor

Tarihi kent Mardin'de turizm sezonunun heyecanı yaşanıyor

Tarihi kent Mardin'de turizm sezonunun heyecanı yaşanıyor

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti
Ünlü oyuncu Emilia Clarke'tan iç savaşın 10. yılında Suriye halkına destek mesajı

Ünlü oyuncu Emilia Clarke'tan iç savaşın 10. yılında Suriye halkına destek mesajı