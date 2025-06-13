Suriye'de parlamento seçimleri için Yüksek Seçim Komisyonu kuruldu
Suriye'de yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla Yüksek Seçim Komisyonunun kurulduğu bildirildi.
Şam
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Yüksek Seçim Komisyonunun kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.
Kararnameye göre yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve bu üyelerin üçte ikisi, Yüksek Seçim Komisyonunun oluşturacağı alt gruplar tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı Şara ise diğer 50 üyeyi seçecek.
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Kararnamede seçim takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da 29 Ocak'ta düzenlenen "Zafer Konferansı"nda parlamentonun feshedildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.