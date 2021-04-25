Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/wJfQAfE5so— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021
"Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.