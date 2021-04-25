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Türkiye

Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.04.2021
Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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