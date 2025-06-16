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Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Atahan Gezer  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Bilecik

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçuören köyü civarındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri 32 personel, 4'er arazöz ve itfaiye aracı, 2 su tankeri ve helikopterle kontrol altına alıp söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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