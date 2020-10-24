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Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen üçüncü MİLGEM Korveti yarın Karaçi'de düzenlenecek törenle kızağa konulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Karaçi'de katılacağı törenle Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM Korvetlerinin üçüncüsü kızağa konulacak.

Fırat Taşdemir   | 24.10.2020
Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen üçüncü MİLGEM Korveti yarın Karaçi'de düzenlenecek törenle kızağa konulacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı 4 adet MİLGEM Korvet gemisinin Pakistan'a ihracı planlandığı şekilde devam ediyor. 

Yerli savunma sanayisinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında 4 MİLGEM korvetinden ikisi İstanbul Tersanesi Komutanlığında diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına devam ediliyor.

Bu kapsamda projenin üçüncü gemisi yarın Pakistan'da yapılması planlanan törenle kızağa konulacak.

Karaçi'deki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

İlk geminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen takvimine uygun olarak 2023'te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.

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