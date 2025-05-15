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Dünya

Hindistan ve Pakistan'dan sınır gerilimini azaltacak önlemleri sürdürme kararı

Hindistan ve Pakistan orduları, sınır hattındaki gerilimi azaltmak amacıyla teyakkuz seviyelerini düşürmek için güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Hindistan ve Pakistan'dan sınır gerilimini azaltacak önlemleri sürdürme kararı

Ankara

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusu sınırdaki gerilimi azaltmaya yönelik tedbirlerin sürdürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

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Hindistan ve Pakistan ordularının operasyonlardan sorumlu üst düzey yetkilileri arasında 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen görüşmenin ardından, taraflar sınır hattındaki gerginliği azaltmaya yönelik mevcut tedbirlerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Hindistan ve Pakistan genelkurmay başkanlıkları arasında 10 Mayıs 2025 tarihinde varılan mutabakat uyarınca, teyakkuz seviyelerinin düşürülmesi amacıyla güven arttırıcı önlemlerin sürdürülmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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