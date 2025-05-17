Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,483.00
BTC/USDT
102,947.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği'nce, Pakistan topluluğunun katılımıyla Şükran Günü (Youm-e-Tashakur) vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Muhammet Tarhan  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı Fotoğraf: Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükelçilikte düzenlenen etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Cammu Keşmir'deki Pahalgam saldırısının ardından Pakistan’ın tarafsız, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının uluslararası camiada geniş destek gördüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cüneyd, "Hindistan bu çağrıyı kabul etmemekle kalmamış, aynı zamanda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin hayatını kaybettiği, gerekçesiz ve affedilemez saldırılarla Pakistan topraklarına yönelik açık bir saldırganlık eyleminde bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Cüneyd, bunun "sadece Pakistan’a değil, uluslararası hukuka ve insani değerlere de alenen bir saldırı olduğunu" vurguladı.

Pakistan'ın meşru müdafaa olarak başlattığı Bunyan-um-Marsoos Operasyonu’nun Hindistan’daki yüksek öneme sahip askeri hedefleri başarıyla vurduğunu kaydeden Cüneyd, bu operasyonla Hindistan'ın planlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cüneyd, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Pakistan’ın yanında duran Türk milletine teşekkür etti.

Şükran Günü, Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı çatışmalarda elde ettiği başarıların anıldığı ve bu kapsamda ordu mensupları ile halkın gösterdiği mücadeleye şükranların sunulduğu bir gün olarak kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı
Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Mersin Kızkalesi'ndeki oteller Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazır

Benzer haberler

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı

Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi"

Hindistan ve Pakistan'dan sınır gerilimini azaltacak önlemleri sürdürme kararı

Pakistan, nükleer silahlarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin Hindistan'ın açıklamalarını kınadı

Pakistan, nükleer silahlarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin Hindistan'ın açıklamalarını kınadı
Hindistan: Pakistan'ın nükleer silahlarının, IAEA'nın gözetimi altına alınması gerekiyor

Hindistan: Pakistan'ın nükleer silahlarının, IAEA'nın gözetimi altına alınması gerekiyor
Pakistan Başbakanı Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu

Pakistan Başbakanı Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet