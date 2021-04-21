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Türkiye'den BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçilen Atasoy'a başarı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçilen Prof. Dr. Sevil Atasoy'a başarılar diledi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.04.2021
Türkiye'den BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyeliğine üçüncü kez seçilen Atasoy'a başarı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, merkezi Viyana'da bulunan BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 2022-2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan'da BM Ekonomik ve Sosyal Konseyde (EKOSOK) gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen  Prof. Dr. Sevil  Atasoy'un 2005'ten bu yana sürdürdüğü göreve üçüncü kez seçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atasoy'un BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür."

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, Kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen Kurul üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.

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