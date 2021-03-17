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Türkiye, Karabağ'ın tarımsal kalkınması için Azerbaycan'a destek sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin tarımsal açıdan kalkınması için Azerbaycan'a her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 17.03.2021
Türkiye, Karabağ'ın tarımsal kalkınması için Azerbaycan'a destek sağlayacak Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ettiğini hatırlatan Pakdemirli, askeri zaferin ekonomik zaferle taçlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını tekrar hatırlatmak için Bakü'ye geldiğini belirten Pakdemirli, yarın işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Karabağ bölgesinin kalkınmasının önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bölgenin önemli kısmı tarım, orman ve mera arazileri. Gerek çiftçilerin eğitilmesi gerek sulamayla ilgili konular gerekse ormancılıkla ilgili konularda destek sağlayacağız. Savaşta ve barışta, Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye'nin tarımla ilgili önemli bir başarısı var. Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10'a giren ülkeyiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber ülkelerimizdeki üretimi ve iş birliklerini artırma gayreti içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri de ziyarette bulundu

Pakdemirli ilk önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına ziyaret gerçekleştirdi, dua etti.

Daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'ndaki mezarlara karanfil bırakan Pakdemirli, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Pakdemirli, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Pakdemirli, şehitler için dua etti.

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