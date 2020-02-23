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Türkiye

Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı

İran ile kara hudut kapılarından İranlılar ve diğer yabancıların Türkiye'ye girişi yasaklandı. İran üzerinden hava yoluyla doğrudan gelen yabancı ülke vatandaşları ise havalimanı sınır kapılarından saat 20.00'den itibaren Türkiye'ye alınmayacak.

Muhammed Boztepe   | 23.02.2020
Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, il göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.

Buna göre, İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Bu kapsamda İran ile kara hudut kapılarından 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların yurda girişine izin verilmiyor.

İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye gelen İranlılar ve yabancı ülke vatandaşları, havalimanı sınır kapılarından saat 20.00 itibarıyla yurda alınmayacak.

Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirilecek, verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Türkiye'den İran'a gitmek isteyenler için kısıtlama bulunmuyor

Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edilecek.

Pasaport çipi incelemesiyle anılan ülkelere seyahat yaptıkları tespit edilenler sınır kapılarında oluşturulan kontrol noktalarında muayene ettirilecek, sağlık birimlerinin vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

İran'dan Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları, oluşturulacak kontrol/muayene alanlarında tek tek muayene edilecek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslara göre işlemleri yapılacak.

Sınır kapılarındaki yolcularda tespit edilen semptomlar veya riskler her düzeydeki sorumlular tarafından sürekli takip edilerek, şüpheli her vakada Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgilendirilerek, Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda hareket edilecek.

Türkiye'den hava yoluyla İran'a geçecek vatandaşlara hudut kapılarında İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ilgili bilgi verilerek, Türkiye'ye geri girmek istediklerinde alınan tedbirlere muhatap olabilecekleri hatırlatılacak.

Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da sınır kapılarındaki şüpheli vakaların nakil, tespit, müdahale ve tedavisi için başta hastanelerde olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin planlaması yapılacak.

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen/değerlendirilen düzensiz göçmenlere ilişkin tedbirlere de genelgede yer verildi.

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