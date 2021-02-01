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Türkiye

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Muhammed Boztepe   | 01.02.2021
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, dokuzuncusu 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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