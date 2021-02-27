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Türk STK'ler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

AFAD koordinesinde, Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çare Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin belde ve köylerinde 480 muhtaç aileye gıda kolileri dağıttı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 27.02.2021
Türk STK'ler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

Tel Abyad

Türk STK'leri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde muhtaçlara insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlili Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz'la ortaklaşa Halave köyünde insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, 80 aileye gıda maddeleri ulaştırdıklarını söyledi.

Muhammet Yılmaz da Osmanlı ceddinin varisi olarak onların yarım kalan işlerini tamamlamaya çalıştıklarını kaydederek, "Buradaki mazlumları sevindirmek için elma ve hurma getirdik. Bazı STK'lerle müşterek yapıyoruz ki Tel Abyad halkı içtenlikle sevinsin." dedi.

Tel Abyad'ın Kurumaze beldesinde de Çare Derneği, AFAD'ın koordinasyonunda 400 aileye gıda kolileri ve un ulaştırdı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınar Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

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