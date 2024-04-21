Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara/Tokat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem sonrası sahada kontrol çalışmalarını hızlıca başlattıklarını söyledi.
Bütün hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Hatipoğlu, "AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz sahadalar. Ekiplerimiz, tarama çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi." dedi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar ise bulundukları binayı terk ederek sokakta beklemeye başladı.
Vatandaşlar, Sulusaray ilçesinin ardından ilçelerinde de deprem meydana geldiğini ve korktuklarını ifade etti.
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