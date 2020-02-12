TÜGVA Başkanı Eminoğlu: Çalışkan, azimli, idealleri olan bir gençlik geliyor
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Eminoğlu, vakıf olarak çağın gereklerini iyi okuyabilen bir gençlik için çalıştıklarını belirterek, "Çalışkan, azimli, idealleri olan bir gençlik geliyor." dedi.
İstanbul
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yurtlardan kıraathanelere, okul programlarından kütüphanelere, yaz okullarından kamplara kadar birçok alanda gençlere imkan tanıyor. Kurulduğu 2014 yılından bugüne Türkiye genelinde 100 bini aşkın etkinlik düzenleyen vakfın misyonunu, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, AA muhabirine anlattı.
TÜGVA'yı "yeni nesil gençlik vakfı" olarak nitelendiren Eminoğlu, birkaç gencin inisiyatifiyle kurulan vakfın merkezinin Türkiye, çalışma alanının ise dünya olduğunu söyledi.
Enes Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TÜGVA, ulusal ve uluslararası başarılarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacak çalışkan, öz güveni yüksek, ahlaklı bir nesil yetiştirmek amacıyla kuruldu. Vakfımızın temel motivasyonu, gençlerimizin değerlerimizle donanarak yetişmesini sağlamak. Millet olmanın gereği olan manevi ve milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı, fikren, bedenen ve kültürel yönden donanımlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen bir gençlik için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."
"7 milyon gence ulaştık"
Vakıf olarak her yaş grubuna yönelik farklı projeleri olduğunu anlatan Eminoğlu, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğunu belirtti. Vakfın 81 il ve 460 ilçede teşkilatlandığına işaret eden Eminoğlu, şu bilgileri verdi:
"TÜGVA, ortaokul, lise, üniversite ve çalışan gençler dahil, 10 yaşından 35 yaşına kadar gençlerle ilgili birçok projeyi gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmek için çalışan, iyi bir eğitim ve öğretim sunmanın yanında, gençlerin manevi dünyalarını da zenginleştiren TÜGVA, Türkiye genelinde 102 bin 482 etkinlikle 7 milyon gence ulaşmayı başardı."
Vakfın üye sayısının 312 bin 675 olduğunu bildiren Eminoğlu, halihazırda yurtlarda 7 bin öğrenciye barınma imkanı sağlarken, 11 bin 329 öğrenciye de burs verdiklerini söyledi.
Eminoğlu, gençlerin ihtiyacına yönelik özel uzmanlık programları düzenlediklerini; diplomasi, akademi, bilişim ve medya alanında eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.
"(Genç) tanımını değiştirmek adına yola çıktık"
"Z kuşağı" olarak tabir edilen yeni nesli, teknolojinin hakim olduğu bir çağda doğmaları sebebiyle teknolojiyle iç içe yaşayan, toplumun en genç ve dinamik kuşağı olarak tanımlayan Eminoğlu, "Z kuşağı geleceğin lideri, bilim adamı, sanatkarı olacak. Belki dünyaya yön verecek, belki de dünyayı değiştirecektir. Biz gençlerimize inanıyoruz ve bu yolda her zaman onların yanında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi belirtiyoruz. Biz TÜGVA olarak, bize, gençliğimizin başıboş geçeceğini dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içerisinde 'genç' tanımını değiştirmek adına yola çıktık." diye konuştu.
"Gençlerden ve gelecekten ümitliyiz"
Eminoğlu, gençlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ederken, manevi yönden de onları desteklemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün gençlere ithaf edilen mefkure yoksunluğundan bahsedeceksek, bunu sadece gençlere bakarak yapamayız. Bunun için geçmişe dönüp kendimizi de görmeli, bir öz eleştiri yapmalıyız: 'Gençlere sunduğumuz maddi olanaklardan ziyade onları ileriye götürecek maneviyatla donatabildik mi?' Gençleri debdebeli bir çağda kendi hallerine bırakıp, sonrasında 'Bu gençlik neden böyle oldu?' diyerek sorgulayıp, kendini değil gençleri eleştirmek insafsızlık olur. Biz gençlerden ve gelecekten ümitliyiz. Çalışkan, azimli, idealleri olan bir gençlik geliyor." dedi.
TÜGVA'nın kıraathaneleriyle ilgili bilgi veren Eminoğlu, "Ekonomik ve sosyal etmenlerden kaynaklanan farklılıkları göz ardı ederek, gençleri tek bir noktada buluşturan 107 TÜGVA Kıraathanesi, ülke genelinde gençlere hizmet veriyor. Sınırsız internet, ücretsiz çay ve kahve servisinin olduğu TÜGVA Kıraathaneleri, kitap tahlilleri ile gençlere, okuduklarının ve öğrendiklerinin ötesine geçebilmeleri adına farklı bakış açıları kazandırıyor." ifadelerini kullandı.
Yapılan etkinlikler sonrası gençlerin ailelerinden olumlu geri bildirimler aldıklarını anlatan Eminoğlu, bir veliden "Telefon ve tabletten uzak kalamayan çocuğumuzun, vakfınızın doğa kampında aklına telefon ve tablet gelmediğini, çok eğlendiğini, yeni arkadaşlar edinerek sosyalleştiğini öğrendik, çok mutlu olduk." şeklinde mesaj aldıklarını ve bu tür mesajların kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.
Genç Yönetici Okulu ve Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı
Vakfın projelerini her dönem yenilediklerini kaydeden Eminoğlu, şu an hala başvurusu devam eden Genç Yönetici Okulu ve Medya İletişim Okulu projeleri hakkında şu bilgileri verdi:
"Genç Yönetici Okulu programıyla, iş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan adaylara sistematik ve bütüncül bir biçimde yönetim sistemlerini öğretmeyi hedefliyoruz. 15 Şubat'ta birbirinden kıymetli katılımcılarla programın zirvesini yapacağız. Başvurusu yeni başlayan projelerimizden bir diğeri ise Medya İletişim Okulu (MİO). Bu programla gençlerin dijital çağa ayak uydurabilmesini ve teknolojinin son imkanlarından faydalanabilen iletişimciler yetiştirilmesini hedefliyoruz. Geçen sene MİO mezunlarının yüzde 75'i staja başladı veya bir işe yerleşti."
Genç Yönetici Okulu projesiyle Turkcell ve Türk Hava Yolları ile İbn Haldun Üniversitesinin desteğini aldıklarını dile getiren Eminoğlu, "Medya İletişim Okulu Projesi'yle Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya ve Türk Medya gibi önemli basın yayın kurumlarının desteğini alan bu vakıf, ülkemizin desteğini kazanmıştır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.