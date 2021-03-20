Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Esin Işık   | 20.03.2021
TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Kış-2021 Tatbikatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankçıların tam isabetle hedefleri vurduğu tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.

Tatbikatta atışların yer aldığı 360 derecelik açıyla çekilmiş görüntüler, MSB'nin YouTube sayfasından izlenebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Benzer haberler

TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK tarafından vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, 18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde teröre karşı ortak irade vurgusu

TSK unsurları ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de eğitim yapacak

TSK unsurları ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de eğitim yapacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeli

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeli
Azerbaycan ordusu tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu tatbikata başladı