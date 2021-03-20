TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Kış-2021 Tatbikatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu.
KIŞ-2021 Tatbikatı’nda Kahraman Tankçılarımızın— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021
hedefleri tam isabetle vurduğu o anlara ilişkin atışları 360 derece açıyla izlemek isteyenleri YouTube sayfamıza bekliyoruz.
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankçıların tam isabetle hedefleri vurduğu tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.
Tatbikatta atışların yer aldığı 360 derecelik açıyla çekilmiş görüntüler, MSB'nin YouTube sayfasından izlenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.