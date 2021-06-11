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Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Mustafa Çalkaya   | 11.06.2021
Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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