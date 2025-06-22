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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fatih Azgın  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı

Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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