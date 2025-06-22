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Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fatih Hepokur  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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