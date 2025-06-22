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Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü

Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği sınav yerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulansla götürüldü.

Canan Tükelay  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüldü Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Oksijen desteğine ihtiyaç duyan öğrenci, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki sınav merkezine taşındı.

Dün de sağlık ekipleri eşliğinde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) yapıldığı sınav salonuna kadar götürülen öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.

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