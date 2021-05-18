Euro
10.22
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,870.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel günde biz de bütün vatandaşlarımızı, isimlerini uçağa yazmaya davet ediyoruz." dedi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.05.2021
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.

23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz’ın “Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!” sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

THY günlük ortalama 518 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı

THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı
THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

THY, Tel-Aviv seferini iptal etti