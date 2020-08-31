Euro
8.78
Dolar
7.35
BIST 100
1,078.61
Altın
1,971.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bahsi geçen uçuşta böyle bir vakanın yaşanmadığı kaydedildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 31.08.2020
THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Denizli uçuşunda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı konulan bir yolcu nedeniyle 12 yolcunun karantina altına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Benzer haberler

THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

Diyarbakır annelerinden Bingöl: Bu bir yıl bizim için çok büyük bir umut oldu

Mimar Sinan'ın vasiyeti yerine getirildi

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Doğu Akdeniz'de sahip olduğu hakkı ve yetkileri sonuna kadar koruma konusunda kararlı

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Doğu Akdeniz'de sahip olduğu hakkı ve yetkileri sonuna kadar koruma konusunda kararlı
İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor