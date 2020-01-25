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Teröristlerle iş birliği yaptığı belirlenen eski HDP'li meclis üyesi tutuklandı

Ağrı'da geçen ay etkisiz hale getirilen 4 teröristle iş birliği yaptığı tespit edilen Erzurum'un Karayazı ilçesinin eski HDP belediye meclis üyesi Emel Turan'ın tutuklandı.

Abdullah Söylemez   | 25.01.2020
Teröristlerle iş birliği yaptığı belirlenen eski HDP'li meclis üyesi tutuklandı

Ağrı

Ağrı Valiliği, kentte geçen ay etkisiz hale getirilen 4 teröristle iş birliği yaptığı tespit edilen Erzurum'un Karayazı ilçesinin eski HDP belediye meclis üyesi Emel Turan'ın tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6 Aralık 2019'da Tutak ilçesinin Soğukpınar köyünde düzenlenen operasyonda yaşanan silahlı çatışmada PKK/KCK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Olay yerinden elde edilen delillerin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvardaki inceleme neticesinde Erzurum'un Karayazı ilçesinin eski HDP belediye meclis üyesi Emel Turan'ın, 06 Aralık 2019'da Tutak ilçesinin Soğukpınar köyünde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla iş birliği içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli adli makamların talimatıyla gözaltına alınmış ve 24 Ocak 2020'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ağrı Kapalı Cezaevine konulmuştur."

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