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Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

Sertaç Bulur   | 24.02.2021
Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

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