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Tekirdağ'da CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonucu uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muhammet Mutaf   | 13.01.2021
Tekirdağ'da CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı satışı yapılacağı yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Başvuruda belirtilen aracı tespit ederek Çorlu E-5 kara yolundaki ışıklarda durduran ekipler, E.M, H.N.B, M.K. ve İ.E.U'nun üzerinde değişen miktarlarda eroin ve bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.


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