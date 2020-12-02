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Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Muhammet Mutaf   | 02.12.2020
Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tekirdağ

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve evde tedavi oluyorum. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum."

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