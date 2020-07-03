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TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sefa Şahin   | 03.07.2020
TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genel Kurulun 30 Haziran 2020 tarihli 105'inci Birleşimi'nde alınan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri uyarınca 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

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