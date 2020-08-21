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TBMM Başkanı Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası" dedi.

Kaan Bozdoğan   | 21.08.2020
TBMM Başkanı Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası" dedi.

Şentop, "Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: (Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası

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