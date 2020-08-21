TBMM Başkanı Şentop: Doğal gaz keşfi milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası" dedi.
İstanbul
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası" dedi.
Şentop, "Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek." ifadesini kullandı.
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